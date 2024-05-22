Неизвестные похитили 18-летнюю девушку из ТЦ в Петербурге

Неизвестные люди напали на 18-летннюю девушку в торговом центре в Санкт-Петербурге. Ее затолкали в черную «Лада Гранта» и куда-то увезли, передает РЕН ТВ.

Инцидент случился 21 мая вечером в Колпино. Девушка смогла дозвониться родным и сообщить, что ее похитили. Мать обратилась в полицию и рассказала, что ее дочь везут по направлению к Москве.

Девушка сказала, что ее везут куда-то по автодороге М-11, потом вышла на связь из Заволжска в Ивановской области. Далее связь с ней прервалась. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото: freepik.com