Негативно влияющие на психику продукты назвали китайские ученые

Еда может как улучшить настроение, так и существенно ухудшить его. Некоторые продукты даже способны спровоцировать депрессию, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences, ссылаясь на соответствующее исследование китайских ученых.

Они выяснили, что есть прямая связь между употреблением жареного картофеля и повышенным риском тревожности, депрессии.

Специалисты опросили больше 10 тысяч взрослых людей и установили, что те, кто больше двух раз в неделю ел жареный картофель, имеют более высокий риск тревожности и депрессии.

Ученые также выяснили, что негативно влияют на психику фастфуд, сладости, алкоголь и продукты, содержащие много трансжиров и углеводов. разумеется, в том случае, если их есть слишком часто. // фото: Fudio / Istockphoto.com