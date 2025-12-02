Назарьевскую площадь благоустроили в Петрозаводске

В Петрозаводске завершено благоустройство Назарьевской площади в Парке Победы. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, общественная территория в районе улицы Пушкинской полностью обновлена. Там уложена новая каменная брусчатка, обустроены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки.

Ранее сообщалось о том, что аллею и сквер могут соединить на Перевалке.