02 декабря 2025, 12:04
Назарьевскую площадь благоустроили в Петрозаводске
Приведена в порядок общественная территория в Парке Победы
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
В Петрозаводске завершено благоустройство Назарьевской площади в Парке Победы. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, общественная территория в районе улицы Пушкинской полностью обновлена. Там уложена новая каменная брусчатка, обустроены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки.
Ранее сообщалось о том, что аллею и сквер могут соединить на Перевалке.