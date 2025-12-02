02 декабря 2025, 12:04
Общество

Назарьевскую площадь благоустроили в Петрозаводске

Приведена в порядок общественная территория в Парке Победы
Назарьевская площадь
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске завершено благоустройство Назарьевской площади в Парке Победы. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, общественная территория в районе улицы Пушкинской полностью обновлена. Там уложена новая каменная брусчатка, обустроены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки.

Ранее сообщалось о том, что аллею и сквер могут соединить на Перевалке.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
благоустройство
парк победы
новости петрозаводска