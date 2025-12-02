02 декабря 2025, 11:21
Медработники Петрозаводска предложили идею по благоустройству города
Аллею и сквер в столице Карелии планируют соединить пешеходным переходом
Фото: Петросовет
Сотрудники Детской и взрослой республиканских больниц Петрозаводска предложили соединить пешеходным переходом Докторскую аллею и Высотный сквер. Об этом сообщили в Петросовете.
Докторская аллея расположена вдоль Парковой улицы и соединяет Республиканскую больницу имени В. А. Баранова с клинико-диагностическим центром, детской и взрослой республиканскими больницами. Её благоустройство завершилось в ноябре, а работы в Высотном сквере — год назад.
Создание пешеходного перехода позволит создать единую пешеходную инфраструктуру вблизи социальных учреждений.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о программе «Формирование комфортной городской среды».