Медработники Петрозаводска предложили идею по благоустройству города

Сотрудники Детской и взрослой республиканских больниц Петрозаводска предложили соединить пешеходным переходом Докторскую аллею и Высотный сквер. Об этом сообщили в Петросовете.

Докторская аллея расположена вдоль Парковой улицы и соединяет Республиканскую больницу имени В. А. Баранова с клинико-диагностическим центром, детской и взрослой республиканскими больницами. Её благоустройство завершилось в ноябре, а работы в Высотном сквере — год назад.

Создание пешеходного перехода позволит создать единую пешеходную инфраструктуру вблизи социальных учреждений.

