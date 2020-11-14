Начался прием заявок на конкурс грантов «Мама-предприниматель»

Женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, которые стоят на учете в службе занятости, либо ведут предпринимательскую деятельность не более одного года, приглашают принять участие в конкурсе грантов «Мама-предприниматель», сообщает правительство Карелии.

Цель проекта – помочь женщинам начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Для участников конкурса пройдет бесплатный пятидневный тренинг с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Обучение проведут сертифицированные тренеры. Далее экспертное жюри оценит экономическую обоснованность проектов, их социальный эффект и выберет победителя, который получит грант в 100 тыс. рублей.

Чем помог конкурс в развитии бизнеса, рассказала прошлогодний победитель Татьяна Голдобина.

Я участвовала с проектом по изготовлению ягодной пастилы. Благодаря конкурсу получила хорошую обратную связь от экспертов по оценке моей предпринимательской инициативы. Выигранный грант направила на приобретение оборудования. Сейчас мой бизнес «Ecohrum» продолжает развиваться, мы вышли на миллионную выручку. Хотим расширяться, вводить новые продукты,

− рассказывает Татьяна.

Прием заявок ведется до 14 декабря на сайте mama-predprinimatel.ru. Электронную регистрацию необходимо продублировать здесь.

Подробную информацию об участии можно получить в «Корпорации развития Республики Карелия»: 8 (8142) 44-54-00 (доб. 132) или bagrova@kr-rk.ru