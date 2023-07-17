Набор последствий – от ДТП до отравления

О том, какие предметы не следует оставлять в автомобиле летом, «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«В жару температура в салоне машины иногда доходит до 80 градусов. Некоторые водители возят с собой перцовые баллончики для защиты и оставляют их в нишах дверей. При нагреве свыше 50 градусов такой баллон может взорваться. Если он взорвется в дороге, водитель потеряет контроль, в результате может случиться авария»,

— сказал Ян Хайцеэр.

То же самое касается различных аэрозолей и газовых зажигалок. Взрываясь, их флакон выстреливает множеством осколков вокруг. В отдельных случаях автомобиль может даже загореться. По словам эксперта, не следует оставлять в машине и растворители. Если, к примеру, бутылка ацетона из-за жары разбухнет и даст течь, то люди в кабине получат отравление.

По словам специалиста, не стоит оставлять надолго под солнцем в автомобиле видеорегистраторы, на жаре они быстро теряют работоспособность. Кредитные карты от горячего воздуха могут деформироваться даже в бардачке. А медикаменты в жару портятся быстрее и могут нанести вред организму. // Фото: Freepik