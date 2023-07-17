Проезд по двум ж/д переездам запретят в Петрозаводске

Схема движения транспорта изменится в районе двух железнодорожных переездов в Петрозаводске. Об этом информирует мэрия, ссылаясь на ОАО «РЖД».

Так, 21 июля с 11:00 до 15:00 проезд автомобилей запретят в районе пересечения путей с улицей Антонова. На этом участке проведут аварийные работы по замене рельсов и укладке нового настила.

В районе железнодорожного переезда на улице Ключевой проезд запретят с 23:00 25 июля до 5:00 следующего дня. В периоды с 21:00 до 23:00 25 июля и с 5:00 до 9:00 26 июля на отрезке дороги организуют реверсивное движение. // фото: администрация Петрозаводска