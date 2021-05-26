Мясников рассказал, что колбаса опасней сигарет

Опасность употребления колбасных изделий в очередной раз получила подтверждение от эксперта. О том, что нитрит натрия из колбасы повышает риск развития онкозаболеваний заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости.

«Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам",

- напомнил Мясников.

По мнению врача в России следует запретить рекламу колбасных изделий, подобно тому, как под запретом находится реклама табака.

"Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться",

- предположил Мясников.

Ранее Роскачество сообщило об исследовании сосисок, отметив, что к этой продукции «у потребителей немало вопросов».

«Для изготовления сосисок нельзя применять: мясо птицы, растительные (включая соевый) и животные белки, свиную шкурку, грубую соединительную ткань, каррагинаны, камеди, клетчатку, крахмал, целлюлозу и другие аналогичные растительные ингредиенты»,

- подчеркивает доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

В исследовании Роскачества эксперты выявили в сосисках нарушения по микробиологической безопасности. В некоторых сортах были обнаружены сульфитредуцирующие клостридии – анаэробные спорообразующие микроорганизмы, распространенные в почве, воде и фекалиях.

По мнению экспертов, их присутствие может быть связано с разными причинами. После получения информации от Роскачества производителями сосисок было проведено служебное расследование и проведено дополнительное обучение персонала по правилам соблюдения личной гигиены. (фото: mvl-saratov.ru)