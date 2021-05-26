26 мая 2021, 10:27
Общество

Пассажирам РЖД обещают особое питание и занятия спортом

В результате реформы поезда должны стать похожими на гостиницы

Путешествия по российским железным дорогам в ближайшем будущем могут стать комфортнее. Начать реформы железнодорожники решили с питания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора холдинга Олега Белозёрова, рассказавшего о новой концепции.

"Мы выработали линейку по набору питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили, мы сейчас тестируем",

 - пояснил Белозёров.

Как рассчитывают в РЖД,  новые сервисы для пассажиров поездов дальнего следования сделают пребывание в поездке более комфортным, как при остановке в гостинице. 

"Выбираем, что мы можем из гостиничного формата предоставить для пассажиров. Какие будут элементы востребованы, что мы можем сделать в движении, чтобы прежде всего это было комфортно и безопасно»,

- рассказал глава РЖД.

В числе возможных новшеств, по его словам, не только особое питание, но и возможность спортивных тренировок, которые помогут пассажирам сохранить форму в длительной поездке. (фото zen.yandex.ru)

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Метки: 
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пассажиры
общепит
путешествия
железная дорога
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Комфорт