Пассажирам РЖД обещают особое питание и занятия спортом

Путешествия по российским железным дорогам в ближайшем будущем могут стать комфортнее. Начать реформы железнодорожники решили с питания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора холдинга Олега Белозёрова, рассказавшего о новой концепции.

"Мы выработали линейку по набору питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили, мы сейчас тестируем",

- пояснил Белозёров.

Как рассчитывают в РЖД, новые сервисы для пассажиров поездов дальнего следования сделают пребывание в поездке более комфортным, как при остановке в гостинице.

"Выбираем, что мы можем из гостиничного формата предоставить для пассажиров. Какие будут элементы востребованы, что мы можем сделать в движении, чтобы прежде всего это было комфортно и безопасно»,

- рассказал глава РЖД.

В числе возможных новшеств, по его словам, не только особое питание, но и возможность спортивных тренировок, которые помогут пассажирам сохранить форму в длительной поездке. (фото zen.yandex.ru)