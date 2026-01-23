Мужчина толкал автомобиль, а когда прохожие предложили помощь, убежал

21-летний петрозаводчан сообщил в полицию об угоне автомобиля, который он передал на время знакомому. Мужчина оставил автомобиль на парковке у дома, но утром на месте его не нашел.

В ходе розысков удалось найти предполагаемого угонщика. 39-летний житель Петрозаводска рассказал, что гулял ночью по городу, увидел «шестерку» и захотел прокатиться. Машину завести он не смог, тогда просто стал толкать. Помощь ему предложили прохожие, но такое внимание напугало горожанина, и он сбежал.

Правоохранители возбудили уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.