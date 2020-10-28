Мужчина неожиданно наткнулся на умершего отца в Интернете

Пользователь Интернета рассказал о том, как встретил на картах Google своего отца, который скончался в январе этого года. Об этом пишет «Лента.ру».

Мужчина сообщил, что после смерти родителя решил продать принадлежавший тому дом. Он начал готовить объявление и залез на Google Maps, чтобы посмотреть панорамные фото. Там он и наткнулся на снимок дома вместе с отцом.

«Мы увидели его в естественной среде обитания: красящим дом и со спадающими штанами», - поделился парень.

«За последние десять лет отец перекрашивал дом примерно пять раз. Он никогда не спешил и каждый раз занимался этим по несколько недель. Поэтому казалось, что он красил дом постоянно», - объяснил автор. Он добавил, что они с другими членами семьи часто подшучивали над тем, как у отца спадали штаны, когда он нагибался.

Рассказчик добавил, что его отец умер спустя шесть месяцев после того, как ему поставили диагноз глиобластома - наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга. Фото mediadelivery.fi