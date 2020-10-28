Женщина сходила на выборы и стала миллионером

Жительница американского штата Южная Каролина стала миллионером после того, как купила лотерейный билет по пути домой с выборов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал UPI.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что посетила досрочное голосование на выборах президента США. На обратном пути она зашла в магазин и решила приобрести билет местной лотереи. На следующий день американка проверила результаты розыгрыша и решила, что выиграла тысячу долларов.

Однако супруг женщины, перепроверив результаты, иронично заметил, что выигрыш будет покрупнее. Выяснилось, что на самом деле женщина стала обладательницей приза в два миллиона долларов. Победительница рассказала, что пока не решила, на что потратит свой приз. Фото avatars.mds.yandex.net