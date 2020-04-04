Музей Кижи приглашает проплыть в древней лодке по волнам истории

В условиях вынужденной самоизоляции особенно трудно занять детей. При этом хорошо бы, чтоб дети проводили это время с пользой для себя. В этом может очень помочь сервис «Кижи онлайн», действующий на сайте музея.

Например, сегодня специалист Детского музейного центра музея «Кижи» Наталья Медведева приглашает ребят и их родителей познакомиться с самым древним транспортным средством в Карелии и попробовать разгадать старинные загадки.

Зовите ваших детей к мониторам!