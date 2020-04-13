Мошенники придумали схемы кражи денег россиян на фоне коронавируса

В связи с распространением коронавируса по России в стране активизировались мошенники, крадущие деньги с банковских карт. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Кузнецов, у злоумышленников появилось несколько новых схем. В частности, некоторые мошенники предлагают россиянам получить материальную помощь и социальные выплаты, выманивая информацию о картах и персональные данные. Другие нечестные граждане звонят людям и говорят, что они, якобы, контактировали с зараженными коронавирусом, и предлагают провести анализ за пять тысяч рублей. Также мошенники предлагают купить дорогостоящие препараты, которые, якобы, защитят от Covid-19. На деле это обычные пищевые добавки.

Как отметил Кузнецов, злоумышленники адаптировались к тому, что россияне стали работать удаленно. Многие злодеи перешли на использование средств видеосвязи. По словам представителя Сбербанка, мошенники готовы использовать любую актуальную тематику для хищения денег с карт россиян, к этому нужно быть готовыми.