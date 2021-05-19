Морг без холодильника. Мужчина пришел в шок от обращения с телом отца

Житель Кондопоги Евгений Власов потерял пожилого отца, жившего в деревне Белая Гора. Произошло это в конце прошлой недели. 14 мая Евгению позвонили соседи-земляки; сказали, что отец не отвечает на звонки и не открывает дверь.

– Я поехал в деревню и обнаружил, что папа умер, – говорит мужчина.

Трагическое для семьи событие усугубилось невозможностью достойно обойтись с телом покойного. Дальнейший рассказ Евгения шокирует; трудно себе представить, что такое возможно в 2021 году, и не в глуши, а в полусотне километров от региональной столицы.

– Я позвонил в полицию, сообщил о смерти отца. Там мне сказали сфотографировать тело (!) и везти его в Кондопогу.

"Я так и поступил: сделал несколько фотографий, в одеяло закутал и привез в кондопожский морг",

– говорит мужчина.

Там его встретил местный полицейский, который проверил документы Евгения и его отца. Заносить тело в морг пришлось самому мужчине и приехавшим на подмогу друзьям.

Отец Евгения оставил инструкции, как поступить с телом после смерти: он пожелал, чтобы его кремировали. Сделать это в Петрозаводске невозможно, тело надо было везти в Петербург. В понедельник мужчина приехал в кондопожский морг – и выяснил, что вскрытия за выходные не сделали, а в самом морге... не работают холодильники.

"Он там и лежал и разлагался! – возмущается Евгений. – Я потом спрашивал у девушек в морге: а как вы вообще работаете? Они отвечают – вот так и работаем..."

С помощью ритуальной конторы мужчина перевез отца в Петрозаводск, где телом, наконец, занялись специалисты. Хотя, по словам Евгения, за два дня без холодильника останки сильно повредились.

Портал «Петрозаводск говорит» запросил комментарий в Министерстве здравоохранения Карелии. Там сообщили, что в кондопожском морге действительно вышел из строя компрессор холодильника. Новый прибор уже заказан, договор на поставку заключен, и холодильник вскоре починят.

Что же, сломаться, действительно, может все что угодно. Однако мы не смогли получить ответа на вопрос, почему человеку, который привез умершего отца, не сообщили о поломке сразу. В конце концов, Кондопога находится в 40 минутах езды от Петрозаводска, и Евгений мог отвезти отца сразу в карельскую столицу, если бы знал, что холодильник в морге не работает.

Кстати, как сообщили в Минздраве, ситуация с моргами в последнее время, вообще, налаживается. На их ремонты и строительство новых паталогоанатомических отделений направлено более 53 миллионов рублей. Только вот Евгению Власову от этого не легче.

Случай с холодильником можно было бы посчитать досадным недоразумением, однако в Карелии скандалы вокруг погребений происходят периодически. Не так давно по федеральным СМИ разошлась новость о том, как в Чалне полкилометра несли на руках гроб, поскольку к нескольким домам поселка попросту нет дороги.

Транспортировка тел – вообще отдельная тема для разговора. Как рассказал руководитель МУП «Мемориал» Дмитрий Данильев, в Петрозаводске это услуга хоть и платная, но доступная. В районах же покойников возят в личных машинах или в такси, как обычных пассажиров. Трудно представить, что в эти секунды чувствуют родственники умершего.

Справедливости ради скажем, что перевозка тел в личном транспорте – обычное дело не только для Карелии, но и для всей России. У людей, особенно в глубинке, нет денег, чтобы заказать цивилизованную перевозку; да и найдется ли таковая в отдаленных деревнях?

Транспортировкой умерших не занимаются ни полицейские, ни медики скорой помощи: откровенно говоря, это не в их полномочиях. А в чих же? Ответ на этот вопрос дает федеральный закон: «Органы местного самоуправления создают специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших». А перевозка покойных на кладбище входит в гарантированный перечень услуг по погребению. Но с соблюдением законов и защитой прав дела в России обстоят, как мы знаем, непросто. Причем не только при жизни, но и после смерти. // Фото: newday.kherson.ua