Мокрый снег с дождем ожидается во вторник в Карелии

Завтра, 26 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -1, +1°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +2, -3°С, на севере местами до -7°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-1, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже 0+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале 0+1, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото cdn.pixabay.com