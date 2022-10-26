Мобилизованные получат денежное довольствие в установленные сроки

С соцсетях появляется много обращений от жителей Карелии по поводу выплат мобилизованным гражданам. В частности, людей интересует вопрос, почему некоторым военнослужащим до сих пор не выплатили денежное довольствие.



25 октября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что средства для выплат мобилизованным своевременно доведены в Минобороны России. По поручению президента России мобилизованные граждане будут получать 195 000 рублей ежемесячно.

Выплаты военнослужащим производятся после ввода информации о мобилизованных в базу данных Единого расчетного центра МО РФ (как правило, это происходит в течение месяца). При этом денежное довольствие начисляется со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения.



Никаких специальных заявлений для этого подавать не нужно. Средства перечисляются один раз в месяц на банковский счет военнослужащего с 10 по 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. То есть, если мобилизованный поступил в часть в октябре, первую зарплату он получит с 10 по 20 ноября.



