Депутаты рекомендовали согласовать назначение Чепика и Антошиной

На заседании Комитета Законодательного Собрания по законности и правопорядку депутаты единодушно согласовали для назначения на должности первого заместителя Главы Карелии – премьер-министра правительства региона и министра финансов Карелии.

Получение согласия депутатов при назначении ключевых фигур правительства – это процедура, предусмотренная Конституцией республики. Недавнее переизбрание Главы республики на второй срок предполагает повторение процедуры согласования. При том оба кандидата – Александр Чепик и Елена Антошина - уже хорошо знакомы и депутатам, и жителям республик, поскольку уже не первый год работают на своих постах.

Это отметил, в частности, представитель губернатора в парламенте Юрий Шабанов, который представлял кандидатов депутатам и от имени Главы республики просил согласовать их назначение.

Председатель депутатского комитета Сергей Шугаев положительно оценил работу и правительства, и минфина в прошение годы, отметив, что было немало разного рода экстраординарных ситуация, и представленные руководители показали себя только с хорошей стороны. Кроме того, он сослался на аналогичное мнение Главы Карелии, который считает необходимым назначение этих людей, и призвал уважать это мнение.

Лошадей на переправе не меняют. А переправа долгая у нас – как в республике, так и в России в целом,

- сказал Шугаев.

Перед голосованием кандидаты ответили на вопросы депутатов. Вопросы касались того, как они видят перспективы повышения качества жизни граждан республики, улучшения демографических показателей, положения местного самоуправления и социальной сферы в муниципальных районах. В частности, была затронута непростая проблематика Пудожского и Медвежьегорского районов.

Александр Чепик коротко, насколько позволял формат заседания, рассказал о том, как правительство работает по затронутым в вопросах направлениям. В частности, он сказал, что сейчас достигнут самый низкий уровень безработицы за всю историю Республики Карелия. Растет заработная плата. Признал, что необходимо менять социальную политику внутри региона, усиливать меры социальной поддержки.

При этом Чепик отметил, что сейчас успешно решаются многие проблемы, которые не решались годами. Например, сообщил, что за последние пять лет в Карелии около 2000 человек трудоустроены в учреждения здравоохранения и образования. Причем – именно в тех населенных пунктах, где были наибольшие проблемы. В том же Пудожском районе заполнили все вакансии медицинских специалистов узкого профиля, а учреждения здравоохранения оснастили самым современным оборудованием.

Чепик также призвал оценить перемены в Медвежьегорском районе – строительство бассейна, новой школы, спорткомплекса, благоустройство парка, приведение в порядок коммунальной сферы, возобновление работы «брошенных» предприятия, появление новых предпринимателей.

В своих выступлениях депутаты отметили, что за время работы сложились хорошие, рабочие отношения с обоими кандидатами. И Чепик, и Антошина, по их отзывами, «всегда открыты к взаимодействию».

Закономерным был итог: обе кандидатуры получили единодушное согласование для назначения на свои должности. Итоговое голосование состоится 27 октября на заседании Законодательного Собрания Карелии.