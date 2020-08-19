«Министерство соцзащиты напоминает тупую железобетонную стену»

Текст: Антонина Кябелева

18 августа Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Петрозаводска, которая действовала в интересах петрозаводской пенсионерки Светланы Тарасенко. Это уже второе судебное решение, которое выносится в пользу пенсионеров, которых министерство соцзащиты Карелии оставило в январе 2020 года без положенной им по закону региональной доплаты.

Недавно аналогичное решение суд принял и по иску прокуратуры Олонецкого района, которая также обнаружила в действиях центра социальной работы нарушения законодательства. В результате малоимущий пенсионер из Олонецкого района в январе 2020 года лишился положенных по закону денег. Пенсионеров, которых в Карелии незаконно лишили доплат, сотни, если не тысячи. Пока до суда дошли только двое.

Наше издание еще в январе 2020 года рассказывало, на какие уловки пошло министерство социальной защиты Карелии, чтобы лишить положенных доплат малоимущих пожилых людей. Тогда министр социальной защиты Ольга Соколова заявляла, что пенсионеры, которые раньше не получали региональной доплаты, не имеют права заранее подать заявления в центры социальной работы. Министерство запретило в конце прошлого года принимать документы на доплату от пенсионеров. В результате они не смогли своевременно получить положенную им региональную доплату к пенсии.

Подчеркнем, речь идет о самых бедных пожилых жителях Карелии, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. Именно эту категорию граждан выбрали, чтобы сэкономить!

Раньше неработающим пенсионерам, чья пенсия не дотягивала до прожиточного минимума, доплачивал Пенсионный фонд России. Правда, только в том случае, когда установленная в регионе величина прожиточного минимума для пенсионера равнялся среднему по России или не дотягивала до него. Если прожиточный минимум превышал общероссийский, то финансовое бремя выплат ложилось на региональный бюджет.

Подобная практика привела к тому, что многие регионы сознательно занижали величину прожиточного минимума для пенсионеров, чтобы снять дополнительную нагрузку с местного бюджета. В том числе и Карелия.

К примеру, в 2017 году официально установленный прожиточный минимум для пенсионеров равнялся 8 803 рублям, тогда как реальный прожиточный минимум перевалил за 10 тысяч рублей.

В 2019 году российское законодательство изменилось, и манипуляции, связанные с занижением прожиточного минимума, стали невозможны. Именно с этим связано то, что депутатам ЗС РК пришлось установить на 2020 год прожиточный минимум для пенсионеров в размере 11 836 рублей.

По сравнению с прожиточным минимумом, действовавшим в Карелии в 2019 году, рост составил 33 процента!

Столь резкий скачок красноречиво свидетельствовал о том, что малоимущим пенсионерам Карелии годами недоплачивали из-за того, что карельское правительство не хотело брать на себя дополнительную финансовую нагрузку.

Очевидно, что чем ниже прожиточный минимум, тем меньше пенсионеров получают доплаты. В 2019 году региональную доплату получали всего 13 тысяч пенсионеров. После небывалого повышения прожиточного минимума, предполагалось, что их количество возрастет до 32 тысяч человек. Правда, «новеньким» предстояло отнести соответствующее заявление в центр социальной работы. Пользуясь тем, что назначение региональной доплаты носит заявительный характер, то есть пенсионер должен обратиться за ее назначением в органы соцзащиты, в министерстве разработали хитрую схему, с помощью которой тысячи пенсионеров в январе 2020 года получили пенсию, которая не дотягивала до прожиточного минимума.

Дело в том, что региональная доплата назначается с месяца, следующего за тем, когда человек обратился с заявлением. В органах соцзащиты, и об этом Ольга Соколова говорила прямо, без обиняков, в конце 2019 года просто не принимали у пожилых людей заявления. Граждан «отфутболивали» до января 2020 года, дескать, заранее принять заявления в органах соцзащиты не имеют право. Естественно, граждане приходили в январе, и им объясняли, что раз они пришли в январе, то доплата положена только с февраля 2020 года. Вот, собственно говоря, и весь фокус.

Механизм обмана пенсионеров наше издание подробно расписало еще в январе 2020 года, попросив рассматривать публикацию как заявление в прокуратуру Карелии. Но никакой реакции на статью не последовало. Только после того как самые настойчивые пенсионеры достучались до прокуратуры, там провели проверку и выявили, что никакого запрета на подачу заявления на предоставление региональной выплаты заранее, до наступления права на ее получение, в действующем законодательстве не существует. Это стало основанием для подачи исков в суд.

Пока известно только о двух судебных решениях, хотя только в нашу редакцию дозвонилось больше десятка пенсионеров, у которых в декабре 2019 года отказались принимать документы.

Здесь есть один существенный момент. Для того чтобы подать иск в суд, пенсионеру еще нужно доказать, что он действительно обращался в конце 2019 года с заявлением в органы соцзащиты, и там отказались принять документы. А как доказать пенсионеру этот факт, если ему на словах объяснили, что он пока не имеет права подавать заявление? Ведь, согласитесь, подавляющее большинство пожилых людей верят представителям власти и не решаются идти напролом, требуя официального письменно отказа. Но если нет подтверждения факта обращения, доказать в суде, что у тебя не приняли документы, практически невозможно. Видимо, в министерстве соцзащиты на это и был расчет.

Светлане Тарасенко удалось добиться, конечно, не без труда, чтобы ее заявление зарегистрировали. Другими словами, у нее было стопудовое доказательство, что она в декабре обращалась в органы соцзащиты. Но даже имея на руках официальное подтверждение визита, у Тарасенко больше полугода ушло на то, чтобы добиться справедливости.

- Я никогда раньше не сталкивалась с таким беспределом. Министерство соцзащиты напоминает тупую железобетонную стену. Куда я только ни обращалась за помощью. И к депутатам Законодательного собрания, и к депутату Госдумы Валентине Пивненко, и к премьер-министру карельского правительства Александру Чепику, и к главному федеральному инспектору по Карелии Ивану Сивину. Никто не хотел даже вникать в суть проблемы. В ответе от Чепика, вообще, было сказано, что мои права не нарушены. Единственное, где я получила поддержку, - это в карельском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) и в общественной организации «Согласие», где мне оказывали юридическую поддержку,

- рассказала Светлана Тарасенко.

По словам пенсионерки, в прокуратуре активно занялись ее проблемой только после того, как пришло обращение от карельского ОНФ. Изначально в прокуратуре, рассказала Тарасенко, хотели дождаться решения по иску прокуратуры Олонецкого района. Но после письма от ОНФ не стали медлить и подали иск в суд.

Тарасенко рассказал, что первое судебное заседание было отложено, так как судья хотела заслушать позицию минсоцзащиты РК. Но представитель министерства в суде так и не появился.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав Центр социальной работы РК установить Тарасенко региональную доплату с 1 января 2020 года.

У ответчика теоретически еще есть возможность оспорить решение в Верховном суде РК. Правда, весьма сомнительно, чтобы данное решение, как говорят юристы, не устояло во второй инстанции.

В общем, Светлана Тарасенко и пенсионер из Олонецкого района, скорее всего, получат доплату, как и положено по закону, с 1 января 2020 года. Тысячи других пенсионеров вряд ли смогут этого добиться. Министерство соцащзщиты сделало все, чтобы лишить их региональной доплаты хотя бы на один месяц.

Но это только «первая серия». Если Светлане Тарасенко установят региональную доплату с 1 января 2020 года, у нее появится шанс добиться повышения пенсии, которой она лишилась опять же благодаря действиям минсоцзащиты.

В апреле 2019 года в целях реализации послания президента страны, призвавшего бороться с бедностью, были приняты изменения в ряд законов, которые существенно изменили механизм расчета доплаты к пенсии малоимущим гражданам. Раньше после индексации пенсии сумма выплаты, необходимая для достижения прожиточного минимума, автоматически снижалась, и пенсионер фактически не чувствовал улучшения своего материального положения. В 2019 году был принят новый порядок перерасчета, согласно которому сначала определяется размер доплаты до установленного минимума, а затем происходит индексация пенсии, которая уже не влияет на доплату. Цель данного механизма заключается в том, чтобы суммарно пенсия и региональная доплата превышали установленный прожиточный минимум.

Министерство соцзащиты Карелии, не позволившее тысячам малоимущих пенсионеров получить региональную доплату с января 2020 года, когда проводилась индексация пенсии, фактически лишило их возможности получить повышенную пенсию.

На примере Светланы Тарасенко попробуем объяснить пенсионную «математику». В декабре 2019 года ее пенсия составляла 10 492 рубля. До установленного в Карелии минимума на 2020 год ей не хватало 1 344 рубля. Именно такую доплату ей должны были назначить с 1 января 2020 года, если бы органы соцзащиты принимали заявления от граждан в конце 2019 года. В январе 2020 года пенсии россиян проиндексировали. Она повысилась и у Тарасенко. Так как ей установили доплату с февраля, то региональная доплата составила уже не 1 344 рубля, а всего 652 рубля. Хотя по закону Светлана Тарасенко должна была бы получать и проиндексированную пенсию, и региональную доплату в 1 344 рубля. За год только на одной пенсионерке бюджет, таким образом, сэкономил 9 тысяч рублей.

- Я уже столько прошла, столько выдержала унижений, равнодушия, что буду бороться, чтобы мне пересчитали пенсию в соответствии с российским законодательством. Я очень долго добивалась, чтобы попасть к Сивину. Он мне сказал, что вроде такого не должно быть и отправил опять к Соколовой. Но именно федеральный инспектор обязан следить, чтобы в регионе соблюдались российские законы, особенно принятые в целях реализации послания президента. Я к нему хотела попасть повторно и в июне, и в июле, и в августе. А мне отвечают, что из-за пандемии он не ведет приема. Я для себя уже решила, что нужно ехать к полпреду по Северо-Западному федеральному округу. Он принимает, я узнавала. В Карелии добиться исполнения законодательства очень трудно. Я в этом лично убедилась,

- сказала Светлана Тарасенко.

С ней сложно не согласиться. В Карелии тысячи пенсионеров незаконно лишили региональной доплаты, оставив в январе 2020 года за порогом бедности. Лишили нагло, грубо, цинично. Ольга Соколова даже не пыталась скрывать, что это решение министерства — не принимать у граждан заявления на доплату. Мы не можем подсчитать, сколько денег незаконно вынули из карманов малоимущих пенсионеров. Но с уверенностью можно сказать, что речь идет об огромной сумме.

Скандал вокруг региональных доплат стал достоянием гласности в январе 2020 года. Но все тогда промолчали: депутаты сделали вид, что все законно, прокуратура "не заметила", в правительстве поддержали Соколову, федеральный инспектор остался в стороне.

Хочется спросить: к чему нам тогда вся эта бесполезная гвардия, получающая за счет налогоплательщиков весьма солидное денежное содержание, и кто ответит за то, что самых бедных пенсионеров лишили денег? Я прекрасно понимаю, что мы находимся в той точке нравственного разложения, что мои вопросы скорее всего останутся без ответа. Все опять сделают вид, что ничего не происходит, Соколова продолжит защищать незащищенных, депутаты - с удивлением наблюдать за потугами нищих избирателей получить лишнюю тысячу, а федеральный инспектор удивляться, как тяжело в Карелию долетают президентские послания...