20 февраля 2021, 12:55
Мэрия провела рейд по магазинам в районе Октябрьского проспекта
В карельской столице продолжаются проверки соблюдения ограничительных мер в общественных местах
В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам розничной торговли и сферы услуг, связанные с проверкой соблюдения антиковидных мер, сообщает пресс-служба мэрии города.
В ходе очередного мероприятия инспекторы проверили магазины, расположенные в районе Октябрьского проспекта. Сотрудники мэрии убедились в наличии защитных экранов и мест для дезинфекции рук, напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Нарушений выявлено не было.
В администрации карельской столицы пообещали, что регулярные рейды будут продолжаться. Фото мэрии Петрозаводска