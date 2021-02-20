20 февраля 2021, 12:55
Общество

Мэрия провела рейд по магазинам в районе Октябрьского проспекта

В карельской столице продолжаются проверки соблюдения ограничительных мер в общественных местах

В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам розничной торговли и сферы услуг, связанные с проверкой соблюдения антиковидных мер, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ходе очередного мероприятия инспекторы проверили магазины, расположенные в районе Октябрьского проспекта. Сотрудники мэрии убедились в наличии защитных экранов и мест для дезинфекции рук, напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Нарушений выявлено не было.

В администрации карельской столицы пообещали, что регулярные рейды будут продолжаться. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
Октябрьский
рейд
коронавирус
ограничительные меры
социальная дистанция
Мэрия
новости петрозаводска