Мэрия провела рейд по магазинам в районе Октябрьского проспекта

В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам розничной торговли и сферы услуг, связанные с проверкой соблюдения антиковидных мер, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ходе очередного мероприятия инспекторы проверили магазины, расположенные в районе Октябрьского проспекта. Сотрудники мэрии убедились в наличии защитных экранов и мест для дезинфекции рук, напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Нарушений выявлено не было.

В администрации карельской столицы пообещали, что регулярные рейды будут продолжаться. Фото мэрии Петрозаводска