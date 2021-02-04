04 февраля 2021, 18:15
Общество

Мэрия Петрозаводска призвала автомобилистов не мешать уборке города

Названы улицы карельской столицы, с которых этой ночью будут вывозить снег

В Петрозаводске продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Как сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы, сегодня ночью снег будут вывозить из центра города, с Перевалки и Голиковки.

Уборка затронет улицы Еремеева, Пушкинскую, Матросова, Мерецкова. Автомобилистов просят не оставлять свой транспорт на этих магистралях, чтобы не мешать вывозу снега.

В мэрии отметили, что специалисты компании «ТехРент» работают в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется остановкам и пешеходным переходам. Там, где не может работать техника, действуют мобильные бригады.

Петрозаводчанам напомнили, что на плохую уборку города можно жаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска

Обсудить
просмотр
181850
Метки: 
Петрозаводск
уборка снега
Мэрия
автомобилисты
«ТехРент»
Центр
Перевалка
Голиковка
новости петрозаводска