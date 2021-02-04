Мэрия Петрозаводска призвала автомобилистов не мешать уборке города

В Петрозаводске продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Как сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы, сегодня ночью снег будут вывозить из центра города, с Перевалки и Голиковки.

Уборка затронет улицы Еремеева, Пушкинскую, Матросова, Мерецкова. Автомобилистов просят не оставлять свой транспорт на этих магистралях, чтобы не мешать вывозу снега.

В мэрии отметили, что специалисты компании «ТехРент» работают в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется остановкам и пешеходным переходам. Там, где не может работать техника, действуют мобильные бригады.

Петрозаводчанам напомнили, что на плохую уборку города можно жаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска