Мать с младенцем нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове ночью 11 сентября произошла трагедия. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, под окнами многоэтажки нашли 37-летнюю женщину с девятимесячным младенцем. Врачи не смогли спасти петербурженку, а за жизнь ее сына они борются.

Сотрудники полиции выяснили, что семья, в которой произошло несчастье, снимала комнату на шестом этаже. По факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело.

