11 сентября 2025, 10:37
Мать с младенцем нашли под окнами многоэтажки в Петербурге
Врачи борются за жизнь девятимесячного младенца в Северной столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове ночью 11 сентября произошла трагедия. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным источника, под окнами многоэтажки нашли 37-летнюю женщину с девятимесячным младенцем. Врачи не смогли спасти петербурженку, а за жизнь ее сына они борются.
Сотрудники полиции выяснили, что семья, в которой произошло несчастье, снимала комнату на шестом этаже. По факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что человеческие останки нашли в садоводстве в Ленобласти.