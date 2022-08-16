Масштабные граффити от художника-урбаниста появились в Петрозаводске

В Петрозаводске появились еще одни яркие граффити, которые подтверждают: уличное искусство достойного уровня делает городское пространство лучше.

Андрей Птицын, художник, украсивший уже не один уголок Петрозаводска граффити, изобразил на подпорной стене на Лососинском шоссе карельских зверей в собственном уникальном стиле.

Попросила об этом Андрея строительная компания «Нова», которая возвела на Лососинском шоссе жилой дом «Республиканский». Художник предложил свой вариант оформления стены, соседствующей с новостройкой.

Такие небольшие, но яркие точки на карте карельской столицы делают город более интересным, живым и атмосферным. Они напоминающей о силе и красоте нашей северной республики,

- отметили в компании.

Сейчас художник оформляет еще один объект по просьбе застройщика– трансформаторную подстанцию на улице Лыжной, на территории жилого комплекса «Карельский».

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