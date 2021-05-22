Любарский прокомментировал серьезную аварию на сетях электроснабжения

С вечера 21 мая без электричества остаются 110 домов в Соломенном. Глава столицы Карелии Владимир Любарский сообщил в соцсети, что держит ситуацию на контроле. Мэр также сообщил, что специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск» монтируют временную воздушную перемычку.

«К сожалению, по электроснабжению Соломенного все оказалось сложнее. Кабели порвало в нескольких местах, поэтому сейчас ОРЭС монтирует временную воздушную перемычку 150 метров. До вечера планируют успеть»,

- написал он в соцсети. Спустя полчаса после публикации поста «ВКонтакте» глава Петрозаводска добавил, что электроснабжение в Соломенном пока восстановлено по временной схеме.

Напомним, в мэрии сообщали, что причиной отключения электроэнергии стал шквалистый ветер. Специалисты планировали восстановить электроснабжение 22 мая до 18:00. (фото ru.wikipedia.org)