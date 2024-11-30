Лунный денежный календарь на декабрь 2024

Наступает декабрь, а значит, Новый год за горами. Мы торопимся купить праздничные подарки, задумываем поездки, планируем траты... Решить все эти задачи поможет наш Лунный денежный календарь. Он избавит вас от сомнений и точно укажет наилучшее время для осуществления задуманного.

Благоприятные дни для финансовых операций:

давать в долг: 4, 7, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 28 декабря,

брать в долг: 2, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 25, 28, 29 декабря,

не брать в долг, не оформлять кредиты:1, 3, 11, 15, 18, 19, 23, 27, 31 декабря,

покупать новый кошелек: 4, 7, 8, 10, 14, 16, 23, 24 декабря,

пересчитывать деньги: 2, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 25, 26 декабря,

возможны финансовые потери: 1, 3, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 27, 31 декабря,

покупать подарки: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 декабря,

проводить обряды на привлечение денег: 6, 26 декабря.

Первая декада

1 декабря. Операции с большими суммами лучше не проводить, но можно оплатить счета за коммунальные услуги, вернуть долг, пожертвовать немного денег в благотворительный фонд.

Не берите и не давайте деньги в долг.

2 декабря. Сегодня минимизируются все риски. Особо удачными оказываются приобретения для дома. Каждая продуманная операция будет успешна.

3 декабря. Удачный день для проведения обрядов на привлечение финансовой удачи.

4 декабря. Трезво оценивайте свои возможности, и тогда манипуляции позитивно скажутся на финансах в долгосрочной перспективе, но не приобретайте и не продавайте недвижимость: это обернется головной болью.

5 декабря. День подходит для возвращения долгов, досрочного погашения кредита (ипотеки), оплаты старых счетов.

6 декабря. Пора обновить гардероб, делать покупки для дома, выбирать подарки близким.

7 декабря. Не следует проводить крупные денежные операции, не следует давать деньги в долг.

8 декабря. Можно заключать договоры по недвижимости (жилой, офисных помещений), однако нужно не терять рассудительности и быть внимательными к деталям.

9 декабря. Не покупайте ничего лишнего, не начинайте новых дел — рискуете столкнуться с сильным негативом и стрессом.

10 декабря. Прислушайтесь к интуиции: велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль. И не отказывайте в помощи родственникам и близким людям.

Вторая декада

11 декабря. Не планируйте крупные покупки и траты – вы можете потратить больше, чем планировали изначально, недорогие вещи по акциям и скидкам принесут удовлетворение.

12 декабря. Окажите помощь тем, кто в этом нуждается.

13 декабря. Купленные сегодня подарки принесут удовлетворение вам и тем, кому они предназначены.

14 декабря. Удачными будут все денежные операции. Особенно рекомендуются вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию.

15 декабря. Не тратьте деньги. Вы рискуете понести не только материальные убытки, но и пострадать морально. Сегодня даже продукты питания попадаются испорченные.

16 декабря. Удачными будут покупки, связанные с творчеством, а также косметики и средств ухода, улучшения здоровья.

17 декабря. Купленные сегодня товары принесут вам удовлетворение. Чтобы решить проблемы с деньгами, слушайте интуицию.

18 декабря. Не занимайтесь крупными сделками, особенно связанными с движимым и недвижимым имуществом. Высок риск столкнуться с сильным давлением и непреодолимыми препятствиями.

19 декабря. Если возникла идея приобрести что-то необычное, вложиться в новый проект, откажитесь от нее: можно легко пострадать от козней врагов и негативных энергий.

20 декабря. Это лучший лунный день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег.



Третья декада

21 декабря. Отправляйтесь в магазин, совершайте сделки: Луна не сулит никаких денежных потерь.

22 декабря. Займитесь покупкой подарков, если вы еще этого не сделали, порадуйте своих близких.

23 декабря. Если вы сегодня купите новый кошелек, то в будущем не будете делать спонтанные покупки.

24 декабря. Все важные вопросы следует решать в другой день.

25 декабря. Можно давать и брать в долг. Удачными будут покупки ценных вещей, транспортных средств.

26 декабря. Не рискуйте большими суммами, будьте внимательны.

27 декабря. Не берите в долг, не оформляйте кредиты.

28 декабря. Время, чтобы рассчитаться по долгам. Не отказывайтесь от трат. В будущем это сулит увеличение капитала.

29 декабря. Важно легко расставаться с деньгами, получать удовольствие от того, что вы делаете, но не отдавайте последнее.

30 декабря. Сделки и контракты будут пусты, вы зря потратите деньги и силы.

31 декабря. Займитесь планированием, трата денег будет напрасной.// изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru