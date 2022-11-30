Лунный денежный календарь на декабрь
Чем ближе Новый год, тем быстрее летит время! Надо успеть сотворить добро, позаботиться о подарках, избавиться от долгов, не наделать новых… Как разумнее распорядиться финансами, когда делать инвестиции и привлечь удачу.
Благоприятные дни для финансовых операций
Давать в долг: 28 декабря.
Не давать в долг: 22, 24 декабря.
Не брать в долг: 8, 18, 24 декабря.
Отдавать долги: 17 декабря.
Не отдавать долги: 7 декабря.
Пересчитывать деньги: 11, 23 декабря.
Покупать кошелек: 12 декабря.
Покупать подарки: 24, 27 декабря.
Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 1, 26 декабря.
Подходящее время для крупных покупок: 27, 31 декабря.
Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 15, 26 декабря.
Первая декада
1 декабря. Все переговоры сегодня порадуют существенной прибылью. Также можно вложить сбережения в земельный участок или недвижимость.
2 декабря. Личные вещи и деньги держите под присмотром: есть опасность краж.
3 декабря. Отличный день для подписания контрактов и договоров, в будущем они принесут крупный доход. Также можно сегодня приобрести денежный талисман.
4 декабря. Хорошо заниматься делами, которые нужно быстро завершить.
5 декабря. В этот день желательно не подписывать важных документов.
6 декабря. Тратить деньги на пустые развлечения и личные шалости нельзя.
7 декабря. Этот день лучше провести дома, желательно отказаться от любого взаимодействия с деньгами.
8 декабря. Ни в коем случае не берите в долг. Но начать копить деньги все же имеет смысл.
9 декабря. В целом день очень положительный и обещает удачу во многих денежных вопросах, можно оформлять кредиты и займы, подписывать документы, связанные с финансами.
10 декабря. Для продавцов сегодняшний день будет более удачным, чем для покупателей.
Вторая декада
11 декабря. Сегодня не рекомендуется доверять денежные средства малознакомым личностям.
12 декабря. В этот день можно пересчитать сбережения и купить для них новый кошелек. Но не стоит делать вклады.
13 декабря. Будьте осторожны! Сегодня все ополчатся против вас, норовя залезть в карман. Постарайтесь оставить свои финансы дома и не мелькать кошельком без надобности.
14 декабря. Не рекомендуется решать финансовые вопросы, подписывать договоры и заключать сделки.
15 декабря. Идеальное время для занятий валютно-обмеными операциями.
16 декабря. Займитесь генеральной уборкой, так вы откроете дорогу свободному течению денежной энергии, что благоприятно скажется на вашем материальном положении.
17 декабря. Отличное время, чтобы вернуть свои долги и попросить о том же у должников.
18 декабря. Старайтесь покупать только необходимое: продукты, средства гигиены. Ни в коем случае не занимайте денег – рискуете надолго погрязнуть в долгах.
19 декабря. Сегодня внимательно пересчитывайте деньги. Особенно, если пойдете в магазин – вам могут недодать сдачу.
20 декабря. Воздержитесь от крупных трат, качество товара вас не удовлетворит, а вернуть не сможете.
Третья декада
21 декабря. Если имеются «лишние» материальные средства, то их требуется вложить в важное дело, к примеру, в образование.
22 декабря. Не рекомендуется сегодня проводить операции, связанные с валютой, производить вклады и давать деньги в долг.
23 декабря. Сегодня уделите время планированию бюджета. Можно также простить долги – вам это зачтется.
24 декабря. Хороший день, чтобы сорить деньгами и совершать незапланированные покупки. Но не стоит давать в долг и одалживать деньги.
25 декабря. Постарайтесь отложить все свои дела, связанные с недвижимостью. Именно сегодня огромный риск попасть на мошенников и остаться ни с чем.
26 декабря. Самое подходящее время для крупных инвестиций, финансовых сделок и валютно-обменных операций.
27 декабря. Не проявляйте чрезмерную щедрость, лучше экономить. Можно покупать какие-то вещи для дома, которые прослужат долго.
28 декабря. Хорошо участвовать в благотворительных акциях, делать подарки, давать в долг.
29 декабря. Опасность и материальный крах могут исходить от близких людей, в душах которых «процветает» зависть.
30 декабря. Хорошо заключать договоры, которые в будущем обещают получение немалой прибыли.
31 декабря. Можно совершать самые смелые покупки, осуществлять продажу недвижимости, открывать депозиты в банковских учреждениях.