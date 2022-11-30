Лунный денежный календарь на декабрь

Чем ближе Новый год, тем быстрее летит время! Надо успеть сотворить добро, позаботиться о подарках, избавиться от долгов, не наделать новых… Как разумнее распорядиться финансами, когда делать инвестиции и привлечь удачу.

Благоприятные дни для финансовых операций

Давать в долг: 28 декабря.

Не давать в долг: 22, 24 декабря.

Не брать в долг: 8, 18, 24 декабря.

Отдавать долги: 17 декабря.

Не отдавать долги: 7 декабря.

Пересчитывать деньги: 11, 23 декабря.

Покупать кошелек: 12 декабря.

Покупать подарки: 24, 27 декабря.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 1, 26 декабря.

Подходящее время для крупных покупок: 27, 31 декабря.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 15, 26 декабря.

Первая декада

1 декабря. Все переговоры сегодня порадуют существенной прибылью. Также можно вложить сбережения в земельный участок или недвижимость.

2 декабря. Личные вещи и деньги держите под присмотром: есть опасность краж.

3 декабря. Отличный день для подписания контрактов и договоров, в будущем они принесут крупный доход. Также можно сегодня приобрести денежный талисман.

4 декабря. Хорошо заниматься делами, которые нужно быстро завершить.

5 декабря. В этот день желательно не подписывать важных документов.

6 декабря. Тратить деньги на пустые развлечения и личные шалости нельзя.

7 декабря. Этот день лучше провести дома, желательно отказаться от любого взаимодействия с деньгами.

8 декабря. Ни в коем случае не берите в долг. Но начать копить деньги все же имеет смысл.

9 декабря. В целом день очень положительный и обещает удачу во многих денежных вопросах, можно оформлять кредиты и займы, подписывать документы, связанные с финансами.

10 декабря. Для продавцов сегодняшний день будет более удачным, чем для покупателей.

Вторая декада

11 декабря. Сегодня не рекомендуется доверять денежные средства малознакомым личностям.

12 декабря. В этот день можно пересчитать сбережения и купить для них новый кошелек. Но не стоит делать вклады.

13 декабря. Будьте осторожны! Сегодня все ополчатся против вас, норовя залезть в карман. Постарайтесь оставить свои финансы дома и не мелькать кошельком без надобности.

14 декабря. Не рекомендуется решать финансовые вопросы, подписывать договоры и заключать сделки.

15 декабря. Идеальное время для занятий валютно-обмеными операциями.

16 декабря. Займитесь генеральной уборкой, так вы откроете дорогу свободному течению денежной энергии, что благоприятно скажется на вашем материальном положении.

17 декабря. Отличное время, чтобы вернуть свои долги и попросить о том же у должников.

18 декабря. Старайтесь покупать только необходимое: продукты, средства гигиены. Ни в коем случае не занимайте денег – рискуете надолго погрязнуть в долгах.

19 декабря. Сегодня внимательно пересчитывайте деньги. Особенно, если пойдете в магазин – вам могут недодать сдачу.

20 декабря. Воздержитесь от крупных трат, качество товара вас не удовлетворит, а вернуть не сможете.

Третья декада

21 декабря. Если имеются «лишние» материальные средства, то их требуется вложить в важное дело, к примеру, в образование.

22 декабря. Не рекомендуется сегодня проводить операции, связанные с валютой, производить вклады и давать деньги в долг.

23 декабря. Сегодня уделите время планированию бюджета. Можно также простить долги – вам это зачтется.

24 декабря. Хороший день, чтобы сорить деньгами и совершать незапланированные покупки. Но не стоит давать в долг и одалживать деньги.

25 декабря. Постарайтесь отложить все свои дела, связанные с недвижимостью. Именно сегодня огромный риск попасть на мошенников и остаться ни с чем.

26 декабря. Самое подходящее время для крупных инвестиций, финансовых сделок и валютно-обменных операций.

27 декабря. Не проявляйте чрезмерную щедрость, лучше экономить. Можно покупать какие-то вещи для дома, которые прослужат долго.

28 декабря. Хорошо участвовать в благотворительных акциях, делать подарки, давать в долг.

29 декабря. Опасность и материальный крах могут исходить от близких людей, в душах которых «процветает» зависть.

30 декабря. Хорошо заключать договоры, которые в будущем обещают получение немалой прибыли.

31 декабря. Можно совершать самые смелые покупки, осуществлять продажу недвижимости, открывать депозиты в банковских учреждениях.