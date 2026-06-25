Кто бы мог подумать, что журналисты Петрозаводска умеют так петь!

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 27 июня в 2006 году

фото стопкадр

С праздником, любимый город! Самый лучший город на земле!

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Ровно двадцать лет назад Петрозаводск тоже готовился отметить свой день рождения, который в 2006 году пришелся на субботу, 24 июня. Для жителей и гостей столицы было запланировано более 30 мероприятий. Главное театрализованное шоу ожидалось на стадионе «Спартак», который был только что отремонтирован. Спортсмены и артисты накануне в пятницу под палящим солнцем готовились к выступлению.

Именно от режиссера Михаила Лейкина уже третий год подряд зависело, каким будет шоу на стадионе в День города. В 2006 году нас ожидало выступление карельских спортсменов. На два часа накануне был запланирован генеральный прогон, но и в три репетициям было не видно конца. Нервничали и участники, и помощники режиссера. За время репетиций солнечный удар получили две гимнастки. В праздничной программе участвовало более пятисот человек. Сделать так, чтобы все остались довольны, практически невозможно. Поэтому Михаил Лейкин заботился лишь о том, чтобы шоу завтра состоялось. Оно было посвящено той самой жизни, которая била в Петрозаводске ключом. В том числе и реконструкции, которая удачно состоялась на «Спартаке». А чтобы не испортить дорогое искусственное покрытие, которое только что было уложено на поле, сцену тогда установили не по середине стадиона, а на беговой дорожке. «В этом году мы, к сожалению, не сможем пригласить перед сценой всех желающих потанцевать. Но зритель будет очень близко к артистам. Так что все смогут рассмотреть своих любимых артистов», - заверила Ирина Аникина, которая тогда возглавляла Управление культуры администрации Петрозаводска.

С гастролями к нам собирались приехать группа «Доктор Ватсон» и Жасмин. Послушать их смогут несколько тысяч петрозаводчан, сказали организаторы праздника, но обещали, что и те, кто не может купить билет на стадион, смогут насладиться в День города концертами. Площадки для выступлений были предусмотрены во всех районах города. Главную сцену на набережной собирали всю пятницу – 50 киловатт звука, 2 плазменных панели, звездные группы – «Мумий Тролль» и «Сливки». Завершить праздник, как всегда, планировали фейерверком. При всем обилии событий День города считался одним из самых недорогих петрозаводских праздников в году. Потому что его традиционно готовили и проводили на спонсорские средства. И все предприятия города старались внести свой вклад в это торжество. Даже электричество в День города для центральных площадок оплачивала сама энергетическая компания. Основное переживание для устроителей праздника – чтобы с погодой повезло.

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В том году телекомпания «Ника» решила поздравить горожан необычным образом! Обычно свой традиционный клип сотрудники компании снимали к Новому году. Но в 2006 году летом решили снять музыкальный клип, чтобы громко и уверенно заявить: «Этот город самый лучший город на Земле!» По данной строчке вы уже поняли: это песня из альбома «На перекрестках весны» группы «Браво», слова к которой написал Валерий Жуков, а музыку Евгений Хавтан. Чаще всего мы ее слышали в исполнении Валерия Сюткина. Премьера песни состоялась в 1996 году. И вот спустя десять лет ее перепели сотрудники «Ники» - репортеры, монтажеры, режиссеры, продюсеры, рекламщики и даже генеральный директор. Посмотрите и послушайте! Ведь Петрозаводск по-прежнему остается самым лучшим городом на Земле. С праздником, петрозаводчане! С Днем рождения, любимый город!

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В Карелию накануне Дня города прибыл полномочный представитель Президента в СЗФО Илья Клебанов. Программа его визита была рассчитана только на один день. Сразу из аэропорта «Пески», где его встретил Глава РК Сергей Катанандов, он отправился на Петрозаводскмаш, где речь зашла о выгодных заказах. А в целом главной целью визита было посмотреть, как в республике реализуют Национальные проекты. Поэтому в программе пребывания было посещение фермерского хозяйства в Маньге, спортивного комплекса Алви в Пряже, и там же – филиала республиканской больницы, которую открыли незадолго до этого. А в Прионежском районе Илья Клебанов посетил стройплощадку загородного жилого комплекса «Карельская деревня», а в Петрозаводске встретился с учителями 30-й гимназии.

Последний пункт в рабочем графике – совещание в правительстве о реализации Национальных проектов. Причем, началось то совещание с торжественного вручения сертификатов школам-миллионникам. Напомним, школы из районов и городов Карелии защитили проекты, и 14-ти учебным заведениям было решено выплатить по 1 миллиону рублей. На встречу тогда пригласили и руководителей школ, и их выпускников, которые к этому времени «вышли в люди». На столах в зале правительства тогда красовались традиционные карельские рыбники и калитки. Как подчеркнул Илья Клебанов, первым школам, получившим по миллиону рублей, будет нелегко: им придется постоянно доказывать, что они лучшие, и быть готовыми все время отвечать на вопрос – почему деньги направили именно им?

Затем полпред Президента поделился своими впечатлениями от поездки в сельхозпредприятия республики. Больше всего его поразила история с карельским фермером, который за полгода построил суперсовременный коровник, а все документы и согласования так и не смог получить. Также Клебанов проанализировал траты из бюджета республики на реализацию Нацпроектов. Это тогда составляло 38% от доходной части бюджета. Полпред похвалил, но отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы вложенные средства в приоритетные проекты страны были еще больше.

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Таким было 27 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности