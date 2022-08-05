Крыса напала на женщину с собакой в Петрозаводске

В Петрозаводске крыса напала на женщину, вышедшую на прогулку со своей собакой. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».

По словам горожанки, сегодня утром она гуляла со своим питомцем по обычному маршруту на Кукковке. Внезапно у дома №28 по улице Ровио из кустов выбежала крыса, которая бросилась на собаку. Когда женщина схватила любимца на руки, крыса попыталась укусить и ее.

«Но, видимо, испугалась моих воплей и ретировалась. С собакой все хорошо, не успела укусить», - отметила горожанка. Она призвала городские власти обратить внимание на проблему. Недалеко от места нападения находится детский сад, отметила петрозаводчанка.

«Если крысы так обнаглели (или они больны?), могут пострадать люди, животные и дети. Никогда бы не подумала, что на меня нападет крыса...»,

- подытожила женщина. Она подчеркнула, что ее собака не лезла в кусты, из которых выпрыгнула крыса, грызун набросился первым. Фото: unsplash.com