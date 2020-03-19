Кровь за кровь — за грозным названием скрывалась добрая акция Карелии

В Петрозаводске ровно 20 лет назад прошла акция под названием «Кровь за кровь», организованная карельским филиалом газеты «Комсомольская правда», который начал работу с начала марта 2000 года (мы рассказывали об этом в нашей рубрике). Несмотря на столь жесткое название, цель ее была самая благая — помочь российским солдатам, воевавшим в те годы в Чечне. Все патриотично настроенные и просто неравнодушные граждане сдавали для них свою кровь. Война, продолжавшаяся уже не первый месяц на юге России, все чаще заставляла задуматься над тем, «что лично я могу сделать для тех, кто сражается в Чечне». Озадачилась этим вопросом и редакция «Комсомолки в Карелии».

Акция, проведенная этим изданием совместно с городским военным комиссариатом, республиканской станцией переливания крови и различными коммерческими структурами, отчасти дала на него ответ. Все, что мы можем — это сдать кровь для тех, кто был ранен в ходе боевых действий. «Мы решили повторить за нашими московскими коллегами эту акцию, - говорила главный редактор издания Наталья Ермолина. - Там она, конечно, была более масштабной, чем в Петрозаводске. Но мы предполагали, что к нам придет минимум 50 человек. Я, рассчитывая на гражданский порыв моих земляков, предположила, что меньше 50 не будет».

И организаторы оказались правы. Только за несколько часов на станцию переливания крови пришли более полусотни доноров. Причем, и те, кто уже сдавал кровь, и те, кто решился на это впервые. И мужчины, и представительницы прекрасной, но отнюдь не самой слабой половины человечества.

«Вчера посмотрела выпуск новостей и решила сдать кровь. Хоть чем-то я смогу помочь!», - говорила девушка. «Почему бы не помочь людям? Людям это нужно! Надо помочь пацанам, вдруг им понадобится, это кровь все-таки», - вторили юноши. Несмотря на наплыв людей, никакого столпотворения не было. Благодаря врачам и военным, все было четко организовано. «Мы позвонили военкому, он буквально с пол-звонка сразу понял нас, идеей проникся, ему понравилось. Он тут же отозвался на нее, и сделал остальное, как настоящий мужчина. И станция переливания сказала — можете не беспокоиться, все здесь у нас пойдет своим ходом». Разумеется, станция переливания крови работала не последний день, и война на Северном Кавказе еще длилась значительное время. Поэтому у желающих расстаться с частью себя в пользу безымянного солдата, была такая возможность и в другие дни.

А работники коммунальных служб города в этот день встречались с главой местного самоуправления Андреем Деминым. Главная проблема, которая требовала скорейшего разрешения — погашения долгов по зарплате работникам ЖЭУ, которые были доведены до последней степени и часто в те годы устраивали забастовки и голодовки. Администрация обещала ликвидировать задолженность до 1 июля, однако, это устраивало не всех. Получилось так, что часть встречи была посвящена предстоящим выборам Президента РФ. А Валерий Дубов, депутат Петросовета и сам человек коммунальщикам хорошо известный (кстати, в 1998 году он составлял конкуренцию Андрею Демину на выборах на пост мэра Петрозаводска), поделился с коллегами своими помыслами после работы в Общественной приемной кандидата в Президенты Владимира Путина: «Я видел, кто туда пришел. Люди пришли нищие. Которым не то, что платить нечего за квартиру, но и жить не на что». Кто и почему не платит за квартиру, собравшиеся в зале знали очень хорошо. И по своей работе, и по себе тоже. Разговор о собственно коммунальных проблемах с главой самоуправления Петрозаводска у коммунальщиков получился довольно напряженный. По мнению отдельных его участников, даже не получился вовсе.

«Сегодня хоть Демин и сказал, что у нас «разговор», а разговора не получилось. Был монолог с его стороны, - заявил А.И.Пустошкин, председатель профкома ЖЭУ №4. - Люди не получили на свои вопросы никаких ответов».

Наверное, одной из главный претензий к городской администрации оставалась задолженность по заработной плате. В мэрии предполагали погасить ее до июля. «Тот график, который мы сейчас разрабатываем, где должны до июля погасить полностью задолженность — основная, конечно, нагрузка ляжет на собираемость платежей с населения. И мы должны принять все меры для того, чтобы эту цифру выполнить», - пояснил Д.В.Астраханцев, председатель комитета по городскому хозяйству. Однако этот ответ устроил далеко не всех работников ЖЭУ: «В каких условиях работают люди? Нет ни спецодежды, ни инструментов. Нет материалов, ничего. Денег на это откуда взять? Никто до сих пор ясного ответа не даст. Люди приходят сегодня на работу голодные», - возмущался председатель профкома коммунальщиков. В свою очередь администрация говорила о необходимости реформы управления в городе, в том числе и в жилищном хозяйстве. В частности речь шла о преобразовании Службы Единого заказчика, работа которой не устраивала ни самих заказчиков, ни исполнителей.

«Мы убеждены в том, что та ситуация, которая складывается сейчас — неадекватное отношение населения и работников жилищно-коммунального хозяйства к Службе единого заказчика — здесь есть кое-какие решения, которые будут приняты до конца года в части реорганизации управления этой Службы. То есть в каком виде она будет существовать? То ли это будет Служба Единого заказчика, то ли это будет Управляющая компания, но функции заказчика все равно остаются, и они будут выполняться, только в другом разрезе», - заявил Астраханцев.

Таким было 19 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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