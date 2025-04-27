Кошка Мышка заработала полмиллиона рублей за три месяца

Жительница России заработала 500 000 рублей за три месяца благодаря своей кошке, сообщает издание «Секрет фирмы». В роликах она показывает жизнь своей пушистой питомицы по кличке Мышка.

Ролики быстро стали популярными и начали набирать миллионы просмотров. За февраль пушистая получила 210 000 рублей, а за март — 180 000 рублей. В апреле просмотров стало гораздо меньше, поэтому и доход снизился. Пока накопилось 113 000 рублей и, по мнению девушки, к концу месяца удастся «добить» только до 140 000 рублей.

«Вопреки комментариям, что якобы меня содержит моя кошка, — к сожалению, это не так. Пока что эти деньги просто лежат у меня на вкладе»,

— рассказала хозяйка Мышки.

Аккаунт Мышки оформлен на иностранные документы – и поэтому удалось монетизировать его деятельность. Для россиян и российских кошек это, к сожалению, недоступно.

В марте 2022 года президент Путин подписал закон о «фейковых новостях». Вместе с ним появилась уголовная ответственность «за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Также наказание предусмотрено и «за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил».

В результате интересы РФ оказались надежно защищены, но TikTok запретил российским пользователям публиковать новые видео и вести прямые трансляции. © «Петрозаводск говорит»