Кассир обменника взял у клиента 33 миллиона рублей и с ними сбежал

Обменять свои сбережения в рублях на доллары решил житель Курской области. Он приехал за валютой в Москву, но очень быстро пожалел об этом, передает РЕН ТВ.

Инцидент случился 24 августа, когда 44-летний приезжий пришел в обменный пункт во 2-м Сетуньском проезде. Он отдал кассиру более 33 миллионов рублей и стал ждать, пока их поменяют на доллары.

Сотрудник отошел, а вскоре клиент увидел в окно, как он с другим мужчиной садится в автомобиль и уезжает.

Оба скрылись, охранник вызвал полицейских. Стражи порядка нашли в офисе нож рацию, травматический пистолет. По камере видеонаблюдения машину аферистов установили. Примерно в часе езды от места ЧП их нашли и задержали. // Фото: pxhere.com