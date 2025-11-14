Карельский спортсмен взял медали на чемпионате мира по метанию ножа

Мастер метания ножа из Карелии Григорий Мальков выиграл семь медалей на чемпионате мира в Монголии. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, Мальков взял одну золотую медль, три серебра и три бронзы. Наш мастер завоевал медали во всех видах программы, в которых участвовал.

Ранее сообщалось о том, что подростка задержали за теракт на железной дороге.