14 ноября 2025, 16:52
Карельский спортсмен взял медали на чемпионате мира по метанию ножа
Григорий Мальков отлично выступил в Монголии
Фото паблика "Спорт - норма жизни Карелия"
Мастер метания ножа из Карелии Григорий Мальков выиграл семь медалей на чемпионате мира в Монголии. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Так, Мальков взял одну золотую медль, три серебра и три бронзы. Наш мастер завоевал медали во всех видах программы, в которых участвовал.
