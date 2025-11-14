Подростка задержали за теракт в российском регионе

В Московской области подросток пытался устроить теракт на железной дороге. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 12 ноября юноша получил в мессенджере сообщение с предложением совершить теракт за деньги. Он согласился. Подросток приехал на железнодорожную станцию Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги и поджег релейный шкаф.

Молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте.

