14 ноября 2025, 16:19
Подростка задержали за теракт в российском регионе

В Московской области юноша пытался устроить подрыв на железной дороге
Железная дорога
В Московской области подросток пытался устроить теракт на железной дороге. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 12 ноября юноша получил в мессенджере сообщение с предложением совершить теракт за деньги. Он согласился. Подросток приехал на железнодорожную станцию Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги и поджег релейный шкаф.

Молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте.

