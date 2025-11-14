14 ноября 2025, 16:19
Подростка задержали за теракт в российском регионе
В Московской области юноша пытался устроить подрыв на железной дороге
Фото: freepik
В Московской области подросток пытался устроить теракт на железной дороге. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, 12 ноября юноша получил в мессенджере сообщение с предложением совершить теракт за деньги. Он согласился. Подросток приехал на железнодорожную станцию Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги и поджег релейный шкаф.
Молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте.
