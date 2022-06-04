Карельский «Кубок дружбы народов» признан лучшим футбольным проектом

Российский футбольный союз подвел итоги Всероссийского конкурса «Россия – футбольная страна». Пройдя три сложных этапа отбора, победителем в номинации «Лучший проект, реализуемый при поддержке региональной федерации футбола» стал «Кубок дружбы народов» из Карелии.

Как рассказали в пресс-службе минспорта республики, этот конкурс помогает найти и поощрить лучшие инициативы в массовом футболе и поддержать их дальнейшее развитие. В ведомстве также добавили, что награждение состоялось на конференции РФС, прошедшей в Москве.

«У нас есть запросы из разных городов и регионов России, где хотели бы видеть наш проект с точки зрения опыта организации и проведения. Наша цель – масштабироваться. Грант от РФС мы потратим на организацию двух серьезных мероприятий, к которым сейчас готовимся. Во-первых, это ближайшие матчи дружбы с любительскими сборными Белоруссии и Узбекистана. Во-вторых, 3-4 сентября в Петрозаводске пройдет «Чемпионат мира» среди национально-культурных автономий и дружественных стран»,

- сказал Юрий Стародубцев, один из руководителей проекта «Кубок дружбы народов». Фото: РФС/Михаил Шалаев.