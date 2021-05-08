Карелия вошла в тройку популярных мест отдыха с палатками

Крым, Карелию и Алтай назвали самыми популярными регионами для отдыха в палатках предстоящим летом. Результаты опроса опубликовал сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, сообщает «Российская газета».

Составители рейтинга попросили назвать регион, который больше всего подходит для поездки на машинах с палатками, а также для отдыха в автокемпинге. В результате 34 процента туристов проголосовали за Крым, 20 процентов отдали голоса за Карелию. На третьем месте разместились Алтайский край и Республика Алтай, за которые высказались 13 процентов.

Дальше в рейтинге следуют Краснодарский край (10 процентов), озеро Байкал (7 процентов), Башкортостан (5 процентов). Меньше всего – лишь 1 процент – набрала Карачаево-Черкесия. // Фото: pixabay.com/ru