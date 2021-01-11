Карелия попала в топ-10 самых дорогих туров по России

Аналитики Ассоциации туроператоров России подготовили рейтинг самых дорогих туров по России в 2020 году, сообщает сайт atorus.ru.

Составители «рейтинга» обращают внимание на то, что серьезное влияние на результат оказали карантинные мероприятия национального масштаба и глобальное перекрытие границ.

Если в 2019 году самые дорогие туры по России у туроператоров стоили от 600 тысяч рублей до 2-х с небольшим миллионов, то в 2020 году 2 миллиона рублей за турпакет по России уже не представлялись чем-то рекордным. После введения ограничений спрос на «люксовый» внутренний туризм существенно вырос.

В прошедшем году топ-10 самых дорогих туров по России сформирован поездками в ценовом диапазоне от 864 тысяч рублей до 10 с лишним миллионов. Стоимость этих туров в пересчете на 1 человека – от 155 тысяч рублей до 2,4 млн рублей. В списке самых дорогих направлений – не только пляжные Сочи и Крым, но и Сахалин, Карелия, речные круизы и арктическая экспедиция.

Скромное десятое место рейтинга делят два тура в Крым за 864 488 и 869 020 рублей соответственно. В первом случае двое туристов с ребенком четырех лет забронировали тур в Крым на 33 дня летом 2020 года. За эту сумму они прожили 23 дня в санатории в Алуште (номер Comfort with Extra Bed, трехразовое питание + оздоровительная программа), и 10 дней в Ялте в отеле (номер Superior Family with Extra Bed, питание – завтраки). Цена включала только наземное обслуживание, без авиабилетов.

Во втором случае двое туристов приобрели за эту цену тур в Крым на 8 ночей/9 дней в августе 2020 года. За время тура они проживали в отелях 5 звезд в Севастополе и аналогичных в Ялте, питание – завтраки.

Карелия заняла в топ-10 скромное восьмое место. За 960 000 рублей, двое туристов приобрели индивидуальный тур, состоявшийся в октябре 2020 года. В стоимость входили: пятидневная экспедиция на джипе в индивидуальном формате с вертолетными экскурсиями на Ваалам и в Кижи. В тур было включено проживание в уникальных объектах размещения, индивидуальный маршрут с сопровождением (водопады Юканкоски, водопады на реке Тохмайоки, горный парк «Рускеала», остров Валаам и Кижи), обеды и ужины в национальных ресторанах премиум-уровня.

Таким образом, стоимость отдыха на одного туриста у нас составила 480 тысяч рублей.

Ну, а на первом месте списка, с серьезным отрывом, обосновался Сахалин. «Всего» за 10 114 000 рублей семья из семи человек получила недельную поездку на Сахалин в сентябре 2020 г. Тур с морскими экскурсиями, проживание в нескольких отелях, а также на яхте. Питание – полный пансион (с изысками – местная кухня, свежие морепродукты и пр.). Стоимость тура на 1 человека составила 1 445 000 рублей.

Самым дорогим туром в пересчете на одного человека стал круиз, по сумме затрат, стоящий лишь на пятом месте. За 2 400 417 рублей один турист купил 12-дневный тур на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» в июле 2020 года.

В стоимость вошло: размещение в отеле в Мурманске накануне круиза, все трансферы, проживание в стандартной каюте на борту атомного ледокола, береговые экскурсии, полярный барбекю, полеты на вертолете над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами, четырехразовое питание (включая свежую выпечку на полдник, стойку с кофе и легкими закусками), а также персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту с покрытием 100 000 евро.

Фото с сайта rusk.ru.