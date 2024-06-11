«Карелия Палп» готовится к участию в выставке RosUpack-2024

Стенд компании украсит обновленный логотип Кондопожского ЦБК (входит в группу компаний «Карелия Палп»), специально разработанный к юбилею комбината, которому 26 июня исполняется 95 лет.

– В фокусе нашего внимания – усиление присутствия в сегменте легкограммажной бумаги, используемой для производства гофротары. Продуктовые решения этого направления имеют устойчивый спрос как на экспортном, так и на российском рынке и рассматриваются нами как наиболее перспективные, – говорит начальник отдела маркетинга «Карелии Палп» Антон Потапов. – Для нас участие в выставке – не просто возможность почувствовать рынок, но и отличный повод встретиться с ключевыми партнерами и клиентами, обсудить тренды развития отрасли.

Ожидается, что в этом году в девяти тематических разделах RosUpack примут участие и продемонстрируют оборудование, сырьё и материалы более 900 компаний из 27 стран мира.

«Карелия Палп» представит на выставке как свой традиционный продукт – газетную бумагу, так и бумагу упаковочную, а также укрепляющий свои позиции потребительский продукт – бумагу ЕККО формата А4.

Подробнее о павильоне и подготовке можно узнать на сайте Карелии Палп.