На сессии Петросовета 28 созыва 12 мая 2021 года был избран новый Глава Петрозаводского городского округа. Сессия открылась с минуты молчания по погибшим во время стрельбы в гимназии в Казани.

На рассмотрение депутатов были представлены два кандидата: Игорь Юрьевич Корсаков – заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты и Владимир Константинович Любарский - заместитель Главы республики по внутренней политике. Оба кандидата выступили со словом защиты своей кандидатуры.

Результаты тайного голосования после вскрытия урны оказались следующие: за Корсакова – ноль голосов, за Любарского – 20, против всех – 5. Буквально сразу же после аплодисментов в свой адрес избранный Глава сел за стол президиума, и сессия продолжала решать текущие вопросы. (Видео)