Избирательные участки в Карелии закрылись, начинается подсчет голосов

В 20 часов в Карелии закрылись все 468 избирательных участков. Трехдневное голосование подошло к концу, сообщает ЦИК республики. Начинается подсчет голосов.

По данным на 18 часов, явка в Карелии составила 37,36% от общего числа избирателей. Свои голоса отдали 190 375 жителей республики.

Напомним, жители Карелии 17-19 сентября выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, а также депутатов Законодательного собрания РК седьмого созыва. Помимо этого, в регионе прошел ряд муниципальных выборов. Фото ria.ru