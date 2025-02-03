03 февраля 2025, 11:43
Грузовикам запретят ездить по мосту в Петрозаводске
Ограничения для большегрузов в Соломенном начнут действовать с 4 февраля
Со вторника в Петрозаводске ограничат проезд транспорта с массой более 15 тонн по наплавному мосту в Соломенном. Об этом предупредили в администрации города.
«С 4 февраля автомобилям с массой более 15 тонн будет запрещено пользоваться переправой»,
- сказано в сообщении.
Такие нововведения призваны повысить безопасность на дороге.
Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД. // фото «Петрозаводск говорит»