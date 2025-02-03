Грузовикам запретят ездить по мосту в Петрозаводске

Со вторника в Петрозаводске ограничат проезд транспорта с массой более 15 тонн по наплавному мосту в Соломенном. Об этом предупредили в администрации города.

«С 4 февраля автомобилям с массой более 15 тонн будет запрещено пользоваться переправой»,

- сказано в сообщении.

Такие нововведения призваны повысить безопасность на дороге.

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД. // фото «Петрозаводск говорит»