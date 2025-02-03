03 февраля 2025, 11:43
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Грузовикам запретят ездить по мосту в Петрозаводске

Ограничения для большегрузов в Соломенном начнут действовать с 4 февраля

Со вторника в Петрозаводске ограничат проезд транспорта с массой более 15 тонн по наплавному мосту в Соломенном. Об этом предупредили в администрации города.

«С 4 февраля автомобилям с массой более 15 тонн будет запрещено пользоваться переправой»,

- сказано в сообщении.

Такие нововведения призваны повысить безопасность на дороге.

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД. // фото «Петрозаводск говорит»

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