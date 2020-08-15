Грузовик перевернулся на востоке Карелии

Около 9 утра 14 августа в Пудожском районе, на дороге Кривцы-Кубово произошло ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

По данным ведомства, 55-летний водитель «Камаза» не справился с управлением при прохождении поворота, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Автомобилист получил травмы. Его доставили в Пудожскую районную больницу и затем отпустили домой после оказания необходимой помощи. Стражи порядка проводят проверку обстоятельств произошедшего.