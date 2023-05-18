Гражданина в подтяжках не пустили в здание Петрозаводского горсуда

Текст и фото: Антонина Кябелева

17 мая в Петрозаводске мировая судья Светлана Егорова рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденном в отношении пенсионерки Елены Волченковой, в прошлом учителя русского языка и литературы. Женщину привлекли к ответственности по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

«Сюжет» этой судебной истории внешне выглядит банально: Елена Волченкова в холле Петрозаводского городского суда проводила видеосъемку и не сразу отреагировала на замечания судебных приставов, потребовавших это прекратить. История, на первый взгляд, не стоила особого внимания. Тем более, что штраф за подобные нарушения предусмотрен по нынешним временам небольшой – от 1 до 3 тысяч рублей. Откровенно говоря, я не ожидала, что это административное дело окажется «с двойным дном».

Судебное разбирательство длилось несколько часов. В судебном заседании, помимо Елены Волченковой, участвовал в качестве ее защитника Владимир Шмаков. Именно инцидент между Шмаковым и судебными приставами 24 марта 2023 года стал причиной того, что Волченкова взяла в руки телефон и стала проводить видеосъемку. На тот момент она представляла интересы Шмакова в суде, который отстаивал свои пенсионные права.

Судебный пристав Дмитрий Василенок рассказал, что 24 марта он был старшим смены. Сначала досмотр в холе петрозаводского суда прошла Волченкова и отошла к стойке регистрации документов. А у Владимира Шмакова, по словам пристава, возникли проблемы при процедуре осмотра.

«Я находился в данный момент на посту»,

- объяснил Василенок.

Что конкретно не понравилось судебному приставу, досматривающему Шмакова, он не знает. Василенок объяснил, что получил знак от своего коллеги о том, что посетительница начала проводить видеозапись. Он попросил прекратить видеозапись, так как ее в здании суда можно проводить только с разрешения председателя суда или администратора суда. Но требование Волченкова не выполнила, после чего ей сообщили, что на нее будет составлен протокол об административном правонарушении.

В качестве свидетеля в суд был приглашен судебный пристав Василий Ригачев, который непосредственно досматривал Шмакова 24 марта. Судя его по пояснениям, он не пустил его в здание суда, так как тот предъявил военный билет. Если верить Ригачеву, он не смог на фотографии в военном билете узнать Шмакова.

«Я попросил предъявить мне паспорт гражданина Российской Федерации… Далее я поворачиваюсь, вижу, что гражданка Волченкова начинает вести видеозапись»,

- вспомнил Ригачев.

Он позвал старшего смены.

Ригачев настаивает, что просил предъявить на входе в суд паспорт, тогда как Шмаков рассказал, что такой просьбы не было. По словам Шмакова, от него требовали удостоверение личности, он показал военный билет и водительское удостоверение. При этом паспорт у него с собой был. Но данный документ, рассказал Владимир Шмаков, он предъявляет только тогда, когда требуют не просто удостоверение личности, а именно паспорт. Особое отношение к паспорту он объяснил тем, что имя, отчество и фамилия в нем указаны не с заглавной буквы. Мужчина пытается поменять паспорт, но миграционная служба отказывает ему.

Шмаков и Волченкова



Когда Шмакова приставы отказались пускать в здание суда, не удовлетворившись военным билетом, он попросил Елену Волченкову зафиксировать данное нарушение на видеокамеру телефона. Он объяснил, что пришел в суд, чтобы получить решение суда и ознакомится с материалами дела, и для него было крайне важно попасть в этот день в здание суда для подготовки апелляции. Волченкова добавила, что сначала громко объявила о своем намерении провести видеофиксацию происходящего. Она настаивала, что собиралась лишь зафиксировать нарушение прав своего подзащитного.

В ходе судебного заседания была продемонстрирована видеозапись, которая официально ведется в здании суда. После ее просмотра история приобрела иное звучание. Конечно, на видеозаписи не слышно слов. Но и видеоизображения достаточно, чтобы, как минимум, усомнится в правомерности действий судебных приставов.

Для тех, кто редко ходит в петрозаводский суд, дадим небольшое пояснение. Для того чтобы войти в помещение суда, гражданин перед рамкой металлодетектора показывает содержимое сумки, затем проходит через рамку, человека еще раз досматривают, и он с документами подходит к стойке регистрации. Для Елены Волченковой в тот день на входе не было ничего необычного, она показала вещи и отошла к стойке регистрации. Почему Шмакова уже на входе стали не только досматривать, но и требовать у него документы, так и осталось загадкой.

Досматривали его долго и тщательно, перед рамкой образовалась очередь. Видно, как Шмаков показывает содержание портфеля, вынимает из кармана лупу. Но его так и не пропускают к стойке регистрации. После этого Волченкова начинает производит видеозапись, к ней подходит судебный пристав и посетители выходят из здания суда. Как объяснила Елена Волченкова, после «выдворения» они направились в находящуюся поблизости службу судебных приставов, чтобы к ним вышел кто-то из руководителей и помог решить конфликтную ситуацию.

На видеозаписи видно, что Волченкова и Шмаков возвращаются в здание суда и к ним подходит один из руководителей службы судебных приставов. Шмаков показал ему документы. На записи заметно, как начальник похлопал судебного пристава по руке. Волченкова добавила, что он при этом сказал, что, мол, если граждане показывают документы – пропускайте, не показывают – не пропускайте.

Дальнейшее для Шмакова и Волченковой стало шоком. Владимира Шмакова вновь тщательно стал досматривать уже другой судебный пристав. Кстати, он так и не появился на заседании. Как объяснила судья Егорова, судебный пристав ушел в отпуск.

Шмаков вновь достал из кармана лупу.

«Но пристав сказал, что что-то опять фонит. Владимир Викторович ответил, что это подтяжки под свитером. Пристав затребовал показать подтяжки. Владимир Викторович приподнял свитер и показал подтяжки»,

- прокомментировала видеозапись Волченкова.

Действительно, на записи отчетливо видно, как Шмаков задирает свитер и показывает подтяжки. После этого судебный пристав машет рукой в направлении выхода. Волченкова утверждает, что со словами «что это за клоунада» их выгнали из суда. В тот день граждане так и не смогли познакомиться с материалами дела и получить судебное решение.

«Так мы, не солоно хлебавши, ушли из здания суда»,

- резюмировала Елена Волченкова.

Судья Светлана Егорова признала Елену Волченковой виновной в совершении административного нарушения и назначила ей наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей. Волченкова намерена оспорить данное решение мирового судьи.

Кто-то может сказать, что подобные административные дела – мелочь, на которую журналистам и время тратить не стоит. Я уверена, что из подобных мелочей вырастают серьезные проблемы в обществе. Сначала судебный пристав считает вправе не пустить гражданина в суд потому, что фотография не понравилась в военном билете, который установленными судом правилами признается удостоверением личности. Потом выясняется, что подтяжки мужчина нацепил не по погоде. И никакие обращения к начальству не помогают. Судебный пристав на входе в храм правосудия чувствует свою безраздельную власть над нами, гражданами, пришедшими в суд в поисках справедливости.

Я убеждена, что решение Светланы Егоровой лишь подкрепляет уверенность судебных приставов в том, что можно найти много разных причин, чтобы не пустить не понравившегося человека в здание суда. Ведь от фотографии в документе и подтяжек под свитером один шаг до цвета одежды или неправильного выражения лица. С моей точки зрения, подобные истории не добавляют ни авторитета, ни уважения службе, сотрудник которой, как сказано в законе РФ, должен «исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют содержание его профессиональной служебной деятельности».