Гособвинение намерено обжаловать приговор Юрию Дмитриеву

Детский омбудсмен Геннадий Сараев заявил, что гособвинение не довольно приговором Юрию Дмитриеву и будет его обжаловать, сообщает агентство Интерфакс. Об этом детскому обмудсмену стало известно из разговора со стороной гособвинения.

По его словам Сараева, назначенный судом срок "ниже нижнего, это приговор, который не соответствует никакому здравому смыслу", и непонятно, какие смягчающие обстоятельства учел суд при вынесении приговора, если Дмитриев вину не признал.

"И, наоборот - если он вину признал, тогда вообще непонятно, что происходит. А по поводу стороны Дмитриева, для меня непонятна позиция адвоката: если он уверен, что Дмитриев невиновен, тогда нужно было сразу заявлять, что они будут обжаловать. Если они пошли на какие-то переговоры, тогда они знают, что он виновен, то есть, они понимают, что обжалование может привести к увеличению срока. И эта позиция для меня является показательной: что на самом деле адвокат Дмитриева не уверен до конца в невиновности своего подзащитного. Раз они поколебались сразу заявить, что будут подавать на апелляцию",

- заявил Сараев.

Петрозаводский суд 22 июля признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 годам колонии. Соответствующая статья УК - ст. 132 ч. 4 п. "б" - предусматривает от 12 лет колонии, но суд учел смягчающие обстоятельства.

Дмитриев также оправдан по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия, которые ему вменялись на первом процессе.

Адвокат Виктор Ануфриев подсчитал, что его подзащитный сможет выйти на свободу в ноябре. Будет ли приговор обжалован, он обещал сказать позднее.