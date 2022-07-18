Google в России может быть полностью заблокирован

Компания Google из-за невыплаты назначенного судом штрафа может допустить блокировку своих сервисов в РФ. Об этом заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Эксперт уточнил, что речь идет о прекращении работы всех сервисов – переводчика, «Google Диска», YouTube и т.д.

Впрочем, Пермяков назвал такое решение малоэффективным, ведь в первую очередь пострадают простые пользователи.

Требование заплатить штраф он назвал бессмысленным, ведь дочерняя компания Google в России оказалась банкротом. При этом головная корпорация не сможет заплатить из-за санкционных ограничений.

Напомним, ранее Google в очередной раз оштрафовали в Таганском суде Москвы за неудаление запрещенных данных. Компания обязана выплатить за повторное нарушение более 21 миллиарда рублей. // Фото: pxhere.com