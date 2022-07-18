Доллар и евро продолжают снижение

Евро и доллар по отношению к российскому рублю продолжают дешеветь. ЦБ РФ опубликовал официальный курс валют на 19 июля.

Стоимость европейской во вторник составит 57,15 рубля, это значит, что евро упал на 0,73 рубля.

Курс доллара установили на уровне 56,56 рубля. Американская валюта подешевела на1,27 рубля.

На Мосбирже на 17:00 по московскому времени доллар стоил 56,47 рубля, а евро - 57,16 рубля. // Фото: pxhere.com