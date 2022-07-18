На Госуслугах появился способ оплаты с помощью Yandex Pay

Платежи на сайте «Госуслуги» теперь можно оплачивать новым способом. Россияне могут сделать это появилась при помощи Yandex Pay, сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.

Платить с помощью этого сервиса можно штрафы, госпошлины. Оплачивать счета. Новый функционал доступен на портале и в мобильном приложении.

Yandex Pay позволяет платить банковской картой в интернете, не вводя ее данные. Сервис работает с системами «Мир», Visa и MasterCard любых действующих в России банков. // Фото: Минцифры РФ