Герои древних рун Карелии стали похожими на персонажей мультфильмов

Текст и фото: Хельга Белянцева

Книга «Рунола и ее странные обитатели» вышла в Петрозаводске в начале июня. О необычном издании, посвященном героям карельских рун — духам и божествам, рассказали ее авторы Татьяна Бердашева и Мария Кундозерова на презентации в Ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов РК.

Слева направо - Мария Кундозёрова и Татьяня Бердашева

В книге представлены отрывки из древних карельских песен-рун в оригинале и в переводе на русский язык. Их дополняют научно-популярные тексты, в блогерской манере рассказывающие о странных и загадочных существах, в представлении карелов населявших окружающий мир. Красочные иллюстрации художника Дмитрия Дмитриева позволяют взглянуть на фольклорных персонажей глазами современного человека. Также книга снабжена картой, на которой отмечены места, где были записаны руны, вошедшие в издание.

Еще к началу 2021 года, который был объявлен в нашей республике Годом карельских рун, в петрозаводском издательстве «Белколесье» вышел календарь «Рунола». Его создала та же команда авторов, что и новую книгу. Об этом рассказала Мария Кундозёрова в сюжете, который вышел на портале «Петрозаводск говорит» в ноябре 2020 года. В книгу «Рунола и ее странные обитатели» вошли те же герои рун, которые были представлены в календаре, а также некоторые новые персонажи.

Среди странных обитателей книги «Рунола» — бог репы Эгряс, похожая на птеродактиля Лиево — птица Ваака, лесной дух Хийси, водные божества Ахти и Велламо, морское чудовище Турсас, злая старуха Сюоятар — кормилица мороза, дева-искра Кипинятяр, которую в заговорах называют кошкой Хийси, и многие другие.

«Наша задумка сделать календарь к Году карельских рун обросла новыми фактами, интересными персонажами, поэтому книга глубже представляет эту же тему, — рассказала автор текстов Татьяна Бердашева. — Книга небольшая по объему, это чтение на один-два вечера. Но она хороша тем, что в ней много красочных иллюстраций, которые выполнил карельский художник-график Дмитрий Дмитриев. Руны, которые были представлены календаре и перекочевали в книгу, перевела с карельского на русский Мария Кундозерова».

— Очень важно передавать именно те образцы рун, которые были собраны в народе, — продолжает Татьяна. — Ведь у нас очень долгое время существовал такой миф, что фольклор — это «Калевала». Сам эпос воспринимался как чистый фольклор. Это не совсем верно, в том числе и по отношению к автору, который так много сделал, что нельзя считать это произведение только народным. Элиас Леннрот провел колоссальную работу, и про себя он говорил: «Я и сам, как рунопевец», настолько он слился с тем материалом, который собирал. А еще он говорил, что собранных им рун хватило бы и на семь «Калевал».

По словам Татьяны Бердашевой, книга «Рунола и ее странные обитатели» — это «маленькая щелочка, замочная скважина, куда мы одним глазком заглянули, и увидели отрывки из рун, каких-то персонажей, сделали рисунки по описаниям. Это очень маленькая вершинка айсберга всего того народного наследия, которое сохранилось. Но читателю, который не знает карельский и финский языки, невозможно узнать весь этот айсберг целиком. Все это сохранилось на финской стороне. У нас опубликовано меньше, либо публикации не переведены на русский.

«Наша «Рунола» — частичка того огромного мира рун, который существовал в сознании целого народа. И меня это вдохновляет, поскольку если есть знание о том, что чего-то где-то много, туда можно пойти»,

— говорит автор.

Татьяна познакомила гостей презентации с некоторыми персонажами книги «Рунола».

— Например, Лукутар — дух, который отвечает за различные замки и капканы. Представьте, какое воображение было у человека, который это придумал! Мне было бы сложно вообразить, что у замка или у капкана есть свой дух, к которому можно обратиться и заручиться его помощью, чтобы охота была удачной. А в карельском фольклоре это действительно есть. И странных персонажей там достаточно много. Буквально у всего был свой дух. Люди жили в мире, населенном разными духами. И ко всему нужно было относиться с почтением, уважением и уметь договориться.

Один из новых персонажей, который появился в книге — конь Тахванус, — рассказывает Татьяна Бердашева. — Когда Дмитрий мне прислал его, я очень смеялась — по-моему, он очень забавный. Но еще больше я посмеялась, когда узнала, что существует конь БоДжек. Это персонаж, о котором в Америке снят анимационный сериал компанией «Netflix». А карельский народ придумал такого героя гораздо раньше. Карелы даже отмечали праздник в честь этого божества.

На вопрос, за чей счет была издана книга, Татьяна ответила, что ни копейки государственных денег в нее вложено не было. На получение гранта не было времени, а за иной поддержкой авторы к властям не обращались. Татьяна Бердашева писала в компании «Coca-Cola», «Макдональдс», написала всем, кто производит алкоголь в Карелии, потому что «подумала, что поддержка чего-то доброго и светлого им не повредит». Но из них никто не откликнулся.

— И в итоге все наши партнеры, кто вложил в издание книги хоть копеечку — они все друзья и знакомые либо мои, либо Марии Кундозёровой. Это компании, которые занимаются туризмом в Карелии, Костомукшский заповедник, фонд «Мельница», — сообщила Татьяна.

Книга «Рунола и ее странные обитатели» вышла тиражом 1200 экземпляров. Авторы учитывали спрос и то, что львиную долю тиража придется отдать по договоренности партнерам. Также несколько экземпляров книги будет передано в Национальную библиотеку Карелии.