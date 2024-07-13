Геомагнитная буря накроет Землю этой ночью

В ближайшее время на Земле начнется геомагнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, первые волнения в магнитосфере появятся уже вечером 13 июля. К полуночи буря дойдет до уровня G1. Повышенная активность будет наблюдаться до 6 часов утра 14 июля. Затем обстановка стабилизируется - до конца июля геомагнитных бурь пока не предвидится.

Буря может сказаться на метеозависимых людях. В такие дни они могут почувствовать недомогание. // Фото: freepik.com / Stockgiu