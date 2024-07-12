В черепе годовалой девочки нашли ее сестру-близнеца

В черепе годовалой девочки в Китае врачи обнаружили неразвившийся эмбрион ее сестры-близнеца. Аномалию заподозрили еще во время беременности, но правда открылась только через год после рождения малышки, передает Daily Mail.

Врачи заметили странности с черепом ребенка на 33 неделе беременности. Через месяц маме сделали кесарево сечения, голова младенца была нетипично большая. Медики тогда не придали этому особого значения.

Однако спустя год девочка снова оказалась в больнице. Она страдала от недержания мочи, малышка не могла поднимать голову, долго стоять, говорить что-то, кроме слова «мама».

Когда просканировали ее голову, то нашли в черепе опухоль диаметром 13 сантиметров с фрагментами костей внутри. Новообразование вырезали и увидели, что это несформировавшийся эмбрион близнеца девочки. У зародыша были позвоночник, зачатки глаз, рта, волос, рук и ног. К сожалению, девочка умерла во время операции. // фото: freepik.com