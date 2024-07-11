Умерла звезда культового фильма «Сияние»

Американская актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Дюваль скончалась в штате Техас. Ее смерть произошла во сне из-за осложнений, связанных с диабетом.

Шелли Дюваль сыграла множество ролей в фильмах и сериалах. Она была звездой фильмов «Сияние», «Три женщины», «Нэшвилл», «Энни Холл», «Бандиты во времени», «Портрет леди» и других. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte